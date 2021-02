Der Kinder- und Jugendtreff Ostercappeln hat sein Angebot digitalisiert. So können auch zu Pandemie-Zeiten Treffen stattfinden.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Gemeinsame Treffen, quatschen, Spiele spielen – all das, was zum täglichen Miteinander im Jugendtreff gehört und durch Corona nicht mehr möglich ist, hat das Team der Jugendpflege in Ostercappeln digitalisiert. Was ihr digitales Angebot alles umfasst, stellen sie in einem Trailer auf Youtube und Instagram vor.

Wer den Besuch des Kinder- und Jugendtreffs vermisst, kann jeden Dienstag von 16.30 bis 18.00 Uhr beim digitalen Treff vorbeischauen. Das gab die Ostercappelner Jugendpflege jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Dort werden jede Woche on