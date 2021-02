Zwei maskierte Polizisten, die im Dezember vergangenen Jahres in Ostercappeln-Haaren im Einsatz waren. Links ist die Grundstücksbegrenzung zu erkennen.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln/Bad Essen. Die Ortschaft Haaren in der Gemeinde Ostercappeln geriet im Dezember vergangenen Jahres deutschlandweit in die Schlagzeilen. Es ging um einen Großeinsatz gegen ein Clan-Netzwerk. Beschlagnahmte Beweismittel begründeten den Anfangsverdacht für eine Vielzahl erheblicher weiterer Straftaten, so die Staatsanwaltschaft Osnabrück im Januar. Was bedeutet das konkret?

Nachdem Spezialkräfte der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück 21 Wohn- und Gewerbeobjekte in der Gemeinde Ostercappeln sowie in Peine und in Osnabrück durchsucht hatten, kristallisieren sich nunmehr die relevanten Str