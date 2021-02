Plötzlich Nachwuchs in der Ostercappelner Bärenbude

Ein Platz auf der Bank: Die Bäreneltern aus Ostercappeln mit ihrem Nachwuchs.

Jeanette Wobker

Ostercappeln. Zuwachs bei den Ostercappelner Kultteddys Bärtram und Bärta. In der Bärenbude an der Venner Straße hat sich Nachwuchs eingestellt. Jetzt wird ein Name für den Babybären gesucht.

Der Bär hat in der Facebook-Gruppe "Ostercappeln – Rundum gute Aussichten" viele Freunde. Und hier wird schon seit einigen Tagen diskutiert, wie denn der Nachwuchs heißen könnte. Es muss wohl ein Name mit "B" sein, darin sind sich die