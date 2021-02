Der Nüllenbusch Ostercappeln ist über den Parkplatz an der Gartenstraße zu erreichen.

Rainer Westendorf

Altkreis Wittlage. Eine Ende des Lockdowns ist noch nicht in Sicht. Was tun, wenn das öffentliche Leben ruht und private Kontakte beschränkt sind? Die Menschen zieht es hinaus an die frische Luft. Wer keine lange Wanderung unternehmen möchte, der findet auch interessante Wege für Spaziergänge im Wittlager Land.

Wir haben zehn Plätze und Strecken aus den drei Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln zusammengestellt, die sich gut zu Fuß erkunden und entdecken lassenNüllenbusch in Ostercappeln: Ein kleines Waldstück unterhalb des neuen Parkplatz