Im Kindergarten Venne feierte Jutta Meyer das 25-jährige Dienstjubiläum. Bürgermeister Rainer Ellermann übergab die dazugehörige Urkunde.

Venne. Im Kindergarten Venne wurde unter Corona-Bedingungen "gefeiert". Jutta Meyer, die schon ihr Vorpraktikum in Venne geleistet hatte, beging das 25-jährige Dienstjubiläum.

Wie gut, dass es in dem Kindergarten einen großen Raum gibt, der den Kindern auch zum Turnen dient. So gab es genügend Platz, um die Teilnehmer der Feierstunde an Einzeltischen zu platzieren. Mit dazu gehörte die Feststellung: "Es sind Mita