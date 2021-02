Wie konnte es zu dem Müllwagenbrand in Rabber kommen?

Einsatz der Ortswehren Schwagstorf und Venne auf dem Awigo-Gelände in Schwagstorf, wo der qualmende Inhalt eines Müllfahrzeuges abgelöscht werden musste.

Feuerwehr Schwagstorf

Rabber/Schwagstorf. Wie ist es dazu gekommen, dass am 21. Januar ein qualmender Müllwagen mit Polizeibegleitung von Rabber nach Schwagstorf fahren musste? Inzwischen hat der Entsorger Awigo einen begründeten Verdacht.

Im Restmüll, der sich entzündet hatte, befanden sich Abfälle, die im Restmüll nichts verloren haben. Bei der Untersuchung des Müllwagens, dessen Inhalt in Rabber in Brand geraten war, so Awigo-Sprecherin Daniela Pommer, hätten sich Mengen g