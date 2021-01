Autos rutschen bei Glätte in den Graben an der Venner Egge

Von der Fahrbahn gerutscht. Es blieb bei Sachschaden.

Heinz-Jürgen Reiß

Vehrte. Auf der Venner Egge zwischen Vehrte und Venne ereigneten sich am Mittwoch gegen 9.45 Uhr Unfälle auf schneeglatter Straße.

Zwei Autos, die in Richtung Venne unterwegs waren, kamen bei dichtem Schneefall und damit verbundener Glätte nacheinander in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutschten nach links in den Straßengraben.Beide Fahrerinnen hatten Glück