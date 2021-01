Sanierungs-Endspurt: Was im Rathaus Ostercappeln noch zu tun ist

Der Rathausanbau auf der Gildebrede in Ostercappeln. Im April soll der Umzug in die neuen Büroräume beginnen.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. Die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am Rathaus Ostercappeln laufen seit knapp einem Jahr. Jetzt beginnt der Endspurt auf der Gildebrede in Ostercappeln. Was ist noch zu tun bis zur Eröffnung im Frühjahr?

Derzeit wird der Innenausbau realisiert. Das heißt, die Decken werden eingehängt und die Beleuchtung installiert. Außerdem werden in Kürze noch Fliesen und Fußboden verlegt. Tapezier- und Malerarbeiten folgen zudem. "Anfang der Woche fand e