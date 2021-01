In Venne wird ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft geschaffen

Marvin Göckemeyer, Erik Ballmeyer und Ralf Schomaker trafen sich an der Mühlenbachhalle, um sich ein Bild von den Baufortschritten zu machen.

Schützenverein Venne

Venne. Ein ehrgeiziges Projekt nimmt immer mehr Gestalt an: Die Arbeiten an der Mühlenbachhalle in Venne sind ein gutes Stück weiter gekommen.

Es geht voran: Davon konnten sich Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer, Bauunternehmer Ralf Schomaker und Martin Göckemeyer als Projektleiter des Venner Schützenvereins vor Ort überzeugen. Der Verein stemmt damit eine seiner größten Investition