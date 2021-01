In einer Halle des Awigo-Recyclinghofes in Schwagstorf wurde der in Brand geratene Müllwagen abgelöscht.

Heinz-Jürgen Reiß

Schwagstorf. Schreck in der Morgenstunde: Am Donnerstag gegen 8.45 Uhr ist ein Müllwagen in Rabber im Bereich der Hauptstraße in Brand geraten. Zum Ablöschen fuhr der Müllwagen zum Awigo-Recyclinghof Schwagstorf – unter Polizeibegleitung.

Nach Angaben des Entsorgungsunternehmens Awigo habe sich während einer Tour zur Restmüllabholung der Abfall im Aufbau des Lkw selbst entzündet. Laut der Bad Essener Polizei hatte die Mannschaft des Sammelfahrzeugs eine übermäßige Rauchentwi