Wie ein neuer Chefarzt in Ostercappeln Menschen die Lebensqualität erhält

Dr. Lützenberg ist der neue Chefarzt der Klinik für rekonstruktive Chirurgie. Dr. R. Lützenberg Chefarzt für rekonstruktive Chirurgie im Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln.

Stefan Gelhot

Ostercappeln. Seit Anfang Januar ist Ronald F. Lützenberg Chefarzt der neuen Klinik für rekonstruktive Chirurgie am St. Raphael Krankenhaus in Ostercappeln. Warum es für ihn Zeit für einen Wechsel war, was ihn ausmacht und wie er nach der Arbeit abschaltet, hat er unserer Redaktion erzählt.

Lützenberg kommt vom Universitätsklinikum Magdeburg. Dort war er zuvor seit 2013 Leiter des Zentrums für interdisziplinäre rekonstruktive Chirurgie der Klinik für plastische und ästhetische Chirurgie. "Wenn man älter wird, dann ist es auch