Erneuter Vandalismus: Nach Bad Essen nun in Venne

Nach einer schweren Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Ostercappeln-Venne ermittelt die Polizei.

David Ebener

Venne. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße "Im Ströken" in Ostercappeln-Venne ein blauer Ford Focus durch Farbschmierereien erheblich beschädigt.