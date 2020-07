Ostercappeln. Als Uwe Böhmer aus Ostercappeln am Morgen des 23. Juni in seinen Garten schaute, traute er seinen Augen nicht. Seine Windmühle, die links neben seiner Einfahrt stand, war nicht mehr da. Schnell sprach sich der Diebstahl in der Gemeinde herum – mit positivem Nebeneffekt.

