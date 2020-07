Ostercappeln. Kaputt! Dann kann das elektrische und elektronische Gerät doch weg, oder? Nein, der Ostercappelner Reparatur-Treff im Verein Starkes Dorf bietet Hilfe an. Unter dem Motto "Reparieren unter freiem Himmel" prüfen die ehrenamtlichen Tüftler am 15. Juli während des Wochenmarkts, ob sich nicht doch noch die Funktionstüchtigkeit wieder herstellen lässt.

