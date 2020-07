Ostercappeln. Ideelle und musikalische Unterstützung in Corona-Zeiten erhielten jetzt die Niels-Stensen-Kliniken: Musiker des Symphonieorchesters am Osnabrücker Theater gaben Open-Air-Auftritte für Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses St. Raphael Ostercappeln sowie des Marienhospitals und des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück.

