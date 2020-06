Eine Spende für die Orgelsanierung konnte Pastorin Bettina Lorenz-Holthusen von Andreas Korch und Wim van Bekum (von links) entgegennehmen.

Martin Nobbe

Ostercappeln. 100 Kleingeräte für Haus und Garten hat das Reparatur-Team des Vereins "Starkes Dorf Ostercappeln" in den vergangenen Wochen wieder funktionstüchtig gemacht und jüngst gegen eine kleine Spende veräußert. Der Erlös der Aktion fließt in ein ungleich größeres Gerät: 250 Euro konnte nämlich die evangelische Paulusgemeinde für die Reparatur ihrer Orgel in Empfang nehmen.