Das neue Baugebiet in Haaren entsteht südlich der bestehenden Siedlung in Richtung Bundesstraße hin.

Rainer Westendorf

Haaren. Das neue Wohnbaugebiet "Bergfrieden" in Ostercappeln-Haaren wird in Kürze erschlossen. Die Vermessungsarbeiten sind bereits ausgeführt; die Bagger rücken bald an.