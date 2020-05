Ostercappeln. Die Patienten im Krankenhaus St.-Raphael Ostercappeln und im benachbarten Altenheim Haus St. Michael dürfen jetzt wieder besucht werden. Eine Person darf pro Tag 60 Minuten zu Gast sein.

