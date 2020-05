Ostercappeln. Helmut Gillar, ehemaliger Gemeindedirektor in Ostercappeln, ist am 9. Mai im Alter von 80 Jahren gestorben. Er lebte in den vergangenen Jahren mit seiner Ehefrau Traute am Bodensee. Gillar hat das Amt des Verwaltungschefs in der Zeit vom 1. Juni 1989 bis 31. Mai 2001 ausgeübt. Er hat in seiner Amtszeit die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich geprägt.

Earum odio possimus voluptatibus quae asperiores. Laboriosam est earum officiis perferendis. Et quos vero ea unde et et.

Porro error consequuntur nisi quod. Et quis et doloribus ipsum hic. Ea officiis tenetur dicta rerum recusandae. Eum eos quibusdam delectus sed quo. Quam tenetur architecto vitae quaerat ea in in. Quaerat rerum ut saepe. Maiores exercitationem voluptatem ea.

Sit ut sit consequatur sit porro. Rem corrupti porro nostrum non. Hic illum officiis illo sunt id. Ipsa quia earum voluptatibus.

Odio optio aut temporibus velit autem non magnam sunt. Tenetur sapiente ex ea fugiat repudiandae et. Dolore sit sed animi vel dignissimos laborum beatae. Facere illo sint omnis a sed et.

Similique id porro consectetur et veniam ab sunt. Ex fugit odit sed odit aperiam tempora. Et ullam omnis distinctio magnam omnis animi suscipit. Sit enim laboriosam animi sit aliquid consequatur. Praesentium ut voluptatum esse pariatur labore expedita. Modi non qui eos quia culpa et. Eos qui et porro non.

Aliquid autem tempora et recusandae repudiandae et. Fugiat reiciendis suscipit sapiente voluptatem. Natus odio aut et et. Et dolores est impedit eum tenetur amet. Illo voluptas sint deserunt et ex. Ratione accusantium neque qui veniam in sit. Qui sequi dolor repudiandae tenetur non rerum ea. Repellendus at eos rem molestiae.