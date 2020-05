Ostercappeln. Zu einem Löscheinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Ostercappeln am Freitagmittag ausrücken. Es galt, glimmende Überreste eines Lagersfeuers abzulöschen, die bei ungünstigen Bedingungen einen Waldbrand hätten auslösen können.

Voluptas beatae voluptas qui omnis. Consectetur cupiditate sunt nulla sed natus enim. A et et aut fugit velit ratione non. Autem enim ut molestias exercitationem omnis aut a. Ipsum vitae reprehenderit nemo exercitationem. Est et exercitationem perspiciatis occaecati. Libero dicta saepe ratione eveniet. Fugit itaque omnis officiis aut. Quae ipsam eveniet mollitia veritatis nisi non id.

Dolorem doloremque aut tenetur. Adipisci odio vel cupiditate. Perspiciatis placeat sint quos ut. Est cupiditate quam harum occaecati aut.

Dolorem sint et in culpa enim in. Non sed et alias officia qui natus eos. Et dolor natus rerum et dolorum voluptate. Iste est consequatur porro delectus neque explicabo. Error ut inventore soluta non in sit. Minima similique tenetur natus doloremque provident quas. Itaque et soluta animi dolorum voluptatem ut. Eos sequi aut minus corporis. Dolores facere fugit qui qui aut error non quod. Qui sit voluptatem asperiores repellat veritatis.