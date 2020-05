(Symbolbild).

David Ebener

Büscherheide/Ostercappeln. Gleich zweimal meldet die Polizei Bohmte Unfälle mit Flucht der Verursacher. Zum ersten Vorfall kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr in Büscherheide, der zweite am Montag auf der Bremer Straße in Ostercappeln.