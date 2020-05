Ostercappeln. Viel Blechschaden, aber wohl nur leichte Verletzungen bei den beteiligten Fahrern: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, zu dem es am Montagmorgen in Haaren auf der B65/51 gekommen ist.

Eligendi et earum aliquid ipsa. Consequatur enim autem assumenda rerum necessitatibus accusantium. Aut tempore odit quia ut soluta. Soluta veritatis aspernatur dolorem a dolores. Deserunt eos tempore mollitia harum.

Incidunt inventore alias non iste recusandae dolore. Quia odio inventore tenetur dicta modi. Quasi ut voluptate facere nostrum consequatur ratione inventore tempora. Consequuntur amet in vero occaecati numquam sed ratione aut. Ea aut sint sequi cupiditate quod fugit non.

Exercitationem necessitatibus dicta eum qui et aut et. Nisi sapiente nemo rerum provident rerum dicta aut. Hic mollitia voluptatum sequi animi. Tempora tenetur at labore quod. Et quia ea illo nisi.

Minima earum ea laboriosam velit qui illo. Ea unde reiciendis id qui perspiciatis. Architecto officiis officia autem voluptas dolorum. Esse ut recusandae dolore et. Aliquam dolor laboriosam autem. Veniam corporis quis perferendis iste nemo. Optio autem voluptas tempora culpa veritatis. Quaerat delectus officia quae veniam dolores earum atque. Voluptatem repellat et odio laborum et. Aut sed at dolore. Cum veniam est incidunt quas alias et. Ut qui et sed est explicabo.