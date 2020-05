Venne. Linni und Friedel Bockbreder aus Venne haben im engsten Kreis ihrer Familie den 70. Hochzeitstag gefeiert. Eine dem Anlass entsprechende große Feier der Gnadenhochzeit musste den aktuellen Umständen zufolge, leider schon frühzeitig abgesagt werden.

