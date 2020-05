Schwagstorf. Vielerorts sind sie derzeit zu entdecken: Bilder mit Regenbögen, kleine Zettel mit einem aufmunternden "Alles wird gut" oder bunt bemalte Steine. Nun folgte das Kinder-Kirchen-Team der katholischen Mariengemeinde in Schwagstorf der Idee, als Zeichen der Hoffnung Steine zu gestalten. Sie können vor der Kirche bewundert werden.

