Die Lunchpakete, die bei der Blutspende am Dienstag, 19. Mai, in Venne ausgegeben werden, könnten so oder ähnlich aussehen.

Karin Kemper

Venne. Der zweite Blutspendetermin des laufenden Jahres 2020 (der erste hatte noch vor Corona-Zeiten stattgefunden) in der Mühlenbachschule-Grundschule Venne wird am Dienstag, 19. Mai, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr durchgeführt. Gerade in der aktuellen Corona-Krise sind alle zur Blutspende aufgerufen, denn Blutpräparate werden weiterhin täglich benötigt für Operationen, Notfallversorgung oder Krebstherapie.