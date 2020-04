Altkreis Wittlage. Osterfeuer dürfen in diesem Jahr nicht abgebrannt werden, weder im kleinen Kreis noch als größere Veranstaltung. Bei einigen Bürgern und Gruppen im Wittlager Land ist diese Entscheidung der Niedersächsischen Landesregierung auf Unverständnis gestoßen, wie Anfragen bei den Kommunen belegen.

