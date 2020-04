Masken in Rot und Weiß fertigte Ilse Böttcher aus Schwagstorf. Foto: Pflegeteam Caselato

Ostercappeln/Venne. Angesichts schwindender Eigenbestände und den fast aussichtslosen Bemühungen bei der Beschaffung, erlangen sogenannte Behelfsmasken aus Stoff auch in der Altenpflege an Bedeutung. In und um Ostercappeln engagieren sich inzwischen unterschiedliche Initiativen, um Behelfsmasken zu nähen.