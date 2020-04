Ein Klinkerstein, der von einer Kanalbrücke bei Venne auf ein Schiff geworfen wurde, durchschlug ein Oberlicht. Foto: Wasserschutzpolizei

Venne. Am Mittellandkanal in Venne haben zwei Jugendliche, nach denen jetzt gefahndet wird, am Freitagnachmittag (3. April), gegen 17.15 Uhr, von einer Kanalbrücke einen Klinkerstein auf ein Gütermotorschiff geworfen.