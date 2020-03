Sechs weitere Jahre Ehrenbeamter in Schwagstorf CC-Editor öffnen

Mit Ernennungsurkunde: Martin Vallo bleibt stellvertretender Ortsbrandmeister in Schwagstorf. Foto: Gemeinde Ostercappeln

Schwagstorf. Martin Vallo bleibt weitere sechs Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister in Schwagstorf. Der Rat der Gemeinde Ostercappeln hat in seiner Sitzung im Veranstaltungszentrum Vallo erneut in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen.