Venne. Am 15. März 2020, noch bevor weitgehende Einschränkungen rund um das Coronavirus griffen, feierten zehn Jubilare ihre goldene Konfirmation mit ihren Angehörigen in der Venner Walburgiskirche. Mit einem Festgottesdienst erneuerten die Männer und Frauen, die vor 50 Jahren durch Pastor Teuteberg konfirmiert worden waren, ihr christliches Glaubensbekenntnis.

