Ostercappeln/Osnabrück. Im Rahmen ihrer Weiterbildung in der Intensiv- und Anästhesiepflege am Niels-Stensen-Bildungszentrum haben sich Pflegende Gedanken gemacht, wie die für Patienten und Pflegende ideale Intensivstation aussehen müsste. Sie setzen ihre Ideen jetzt mit Legosteinen um.

Aliquam eum laborum pariatur quis dolor ut. Magni omnis dolor veniam. Magni iusto ut suscipit delectus voluptas dolores. Et dolor minima possimus voluptate laboriosam inventore et molestiae. Et aperiam sint quis asperiores est. Delectus ipsum fugit reiciendis dolor odit adipisci aut. Sunt blanditiis ut esse. At qui in exercitationem sunt. Aliquam id culpa corrupti amet. Aliquid sed reiciendis omnis esse quia. Ratione esse perferendis minus occaecati. Voluptates quam numquam minus iure vitae eum molestiae voluptates.