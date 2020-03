Ostercappeln. Ruth Dresings Motto ist: „Auch durch ein Nadelöhr kann man den Himmel sehen.“ Auf Einladung des Kulturrings Ostercappeln – Kurios – stellt die Hobbykünstlerin aus Schledehausen unter dem Titel „Fühle was dies Herz empfindet“ ab Freitag, 13. März, 19 Uhr, in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz in Ostercappeln einige ihrer Artquilts aus.

