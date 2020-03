Ostercappeln. Die Ludwig-Windthorst-Oberschule lädt alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen aus Ostercappeln, Venne und Schwagstorf sowie deren Eltern zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. März, ab 16 Uhr statt.

Ein buntes Programm bietet an diesem Tag bis 18 Uhr Einblicke in das Schulleben. Im Mittelpunkt stehen der Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern sowie die Konzepte der Oberschule. Die Lehrerinnen und Lehrer stellen ihren Gästen Lernwege, Fächer und Projekte vor.

Gebäude und Konzepte

"Gerne führen sie auch durch das Schulgebäude und präsentieren ihre Fachräume. Eltern und Kinder haben zudem Gelegenheit, ihre zukünftigen Lehrkräfte kennen zu lernen und sich über die Angebote und Arbeitsweisen in der Oberschule zu informieren", so Schulleiter Stefan Schubert.

Die Anmeldungen an die Ludwig-Windthorst-Schul€ laufen in diesem Jahr übrigens vom 13. bis zum 15. Mai.