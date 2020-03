Venne. Einen informativen und interessanten Bericht über die Aktivitäten des Chores gab der 1. Vorsitzende des Männerchors Venne, Herbert Koch. auf der Mitgkiederversammlung 2020. Auftritte in karitativen Einrichtungen und der Walburgis-Kirche wie auch bei öffentlichen Anlässen wie Volkstrauertag, Erntemarkt und Weihnachtsmarkt gehörten zu den Vorhaben, die der Chor im vergangenen Jahr mit großem Engagement absolvierte.

