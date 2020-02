Wieder Abendmusik in St. Lambertus Ostercappeln CC-Editor öffnen

Kinder des Moos-Projektes aus der Grundschule Ostercappeln trugen im vergangenen Jahr zum Abendmusik-Programm bei. Archivfoto: Christa Bechtel

Ostercappeln. Blockflöten- und Klavierschüler*innen sowie das Blockflöten-Ensemble der Kreismusikschule in Ostercappeln unter der Leitung von Rüdiger Bol und Frauke Staupendahl laden Interessierte in die St.-Lambertus-Kirche ein. Am kommenden Sonntag, 8. März, findet dort ab 17 Uhr die diesjährige „Abendmusik“ statt.