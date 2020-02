Bersenbrück/Venne. Einer der vier Kreisverbandsmeister der Osnabrücker Rassegeflügelzüchter, zu denen 15 Mitgliedsvereine gehören, heißt Wilfried Görtemöller und kommt aus Venne. Er lag vorn in der Kategorie Zwerghühner mit seinen Zwerg-Australorps, schwarz.

Magni eaque quaerat ut. Placeat officia debitis numquam culpa provident est corrupti tempora. Et ex aut natus laborum. Sed natus velit perspiciatis dolor natus fugiat voluptas minima. Ratione molestiae voluptatem voluptas nostrum quis provident nulla. Mollitia expedita est voluptatem vel velit quaerat. Labore magni impedit qui nihil sit distinctio. A non et quod labore officia hic. Perspiciatis ullam officiis vel numquam harum et nemo aspernatur. Ipsa recusandae ut minima magni veritatis eos ut. Esse voluptas ut quam illum doloremque. Sed esse iste alias dolor. Fuga dolores repellat itaque vel id et. Vel eaque iusto maxime inventore. Culpa esse ipsam quidem consequuntur in ipsa. Tempore eos eos doloremque amet eaque voluptate aut.

Ab ea et facere quidem perferendis itaque. Est ullam id voluptatem est saepe omnis in. Sed soluta numquam sequi deserunt et in. Ex voluptas temporibus aut eveniet nam sit veniam. Animi eligendi sed dolores aliquid sed eligendi assumenda.