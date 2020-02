Närrische Macht in Venne fest in weiblicher Hand CC-Editor öffnen

Eine der ersten und schönsten Amtshandlungen für Prinzessin Finja und ihre Adjutantin Marlen: Kamelle werfen. Foto: Heidrun Mühlke

Venne. In diesen Narrentagen liegt eines der Epizentren eindeutig in Venne. Ausschweifend wurde am Rosenmontag Kinderkarneval gefeiert. Mit Gesang, Gardetanz und einem närrischen Bühnenprogramm ging es im Venner Gasthaus hoch her. Die Veranstaltung der Nachwuchsnarren der Karnevalsabteilung des TSV Venne hat in der fünften Jahreszeit Tradition und sorgt stets für einen vollen Saal. So auch in diesem Jahr und die Gäste haben die einheimischen und auswärtigen Jecken bei ihrem Einmarsch mit einem lauten „Venne Helau“ empfangen.