Wer regiert zukünftig in Venne das Kindernarrenvolk?

Für das Venner Kinderprinzenpaar Leon Düvelmeyer und Prinzessin Celina Oelmann naht das Ende der Regierungszeit. Archivfoto: Christa Bechtel

Venne. Während in den rheinischen Karnevalshochburgen am Rosenmontag der Straßenkarneval läuft, ist in Venne der große Kinderkarneval angesagt.