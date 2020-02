Ostercappeln. Der VdK-Ortsverband Altkreis Wittlage hat derzeit 178 Mitglieder. Darauf wurde in der Mitgliederversammlung im Gasthaus Wortmann in Ostercappeln hingewiesen. Vorsitzender Hermann Stiegemeyer: "Die Entwicklung ist positiv."

