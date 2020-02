"Cappeln Alaaf" am 23. Februar in Schwagstorf CC-Editor öffnen

Unter der Leitung von Sitzungspräsident Stephan Mosel und Prinz Guido I. wurde im vergangenen Jahr das OKV-Kinderprinzenpaar Lara Mühl und Erik Bendzulla feierlich proklamiert. Am Sonntag werden neue Majestäten gekürt. Archivfoto: Martin Nobbe

Schwagstorf. Es ist so weit. Der Höhepunkt der Karnevalszeit (nicht nur) für den närrischen Nachwuchs in und um Ostercappeln naht. Am Sonntag, 23. Februar, verwandelt sich das Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße in Schwagstorf wieder in eine Karnevalsarena. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Das Programm beginnt um 14 Uhr.