Ostercappeln. Der Reparaturtreff des Vereins "Starkes Dorf" aus Ostercappeln öffnet am Mittwoch, 19. Februar, wieder ab 14.30 Uhr für zwei Stunden seine Werkstatt im Gemeindesaal der Pauluskirche. Ehrenamtlich und freiwillig arbeitende Helfer kümmern sich wieder kostenfrei um die in den Haushalten kaputt gegangenen Gegenstände aller Art.

