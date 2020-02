Was haben sich die Rollos für 2020 ausgedacht? Im Vorjahr begeisterte das Mä#nnerballett Pole-Dance und heimste die verdienten Karnevalsorden ein. Archivfoto: Cornelia Müller

Schwagstorf. Der Karneval wird in den Hochburgen gern als fünfte Jahreszeit bezeichnet. An einem Tag, am Tag des Karnevals der Kirchengemeinde St. Marien im Veranstaltungszentrum Schwagstorf, gilt das auf jeden Fall auch in Schwagstorf. Am Samstag, 8. Februar 2020, ist es wieder soweit.