Für die Reaktivierung des Bahnhalts in Vehrte setzt sich die Initiative ein. Geplant ist nun eine Sonderfahrt im Mai. Archivfoto: Thomas Osterfeld

Ostercappeln. Mit einer Bahnfahrt am Samstag, 16. Mai, will das „Starke Dorf“ Ostercappeln für die beschleunigte Wiederinbetriebnahme des Bahnhaltes in Vehrte werben.