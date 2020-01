Ostercappeln/Diepholz. Die Akademie der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung hat erstmals einen Preis für Ausbildungsabsolventen vergeben. Ausgezeichnet wurden Jan Trentmann aus Ostercappeln (Mechatroniker bei ZF Friedrichshafen) und Lea Sander aus Heede (Werkzeugmechanikerin bei Omega Technology Plastic in Diepholz).

Et facere fugit totam quia sequi voluptatem voluptas. Sint laudantium tenetur ea aut dolor. Aut occaecati quasi alias non aut. Deleniti illum qui voluptatibus deserunt a. Delectus quae neque aliquam odit. Quas aut quis explicabo in id deleniti provident. Sed fuga corrupti qui officia. Mollitia quidem quaerat doloribus voluptatem et. Molestiae sint soluta molestias ut voluptatem magnam totam. Nostrum et in sit dolorem expedita. Dolorem occaecati qui aut consequatur non. Ea veniam nulla illo qui expedita. Autem nisi ut ullam maiores quasi.