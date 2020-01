Ostercappeln. Seit Beginn dieses Jahres bekommen die Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln täglich zwei Ausgaben des "Wittlager Kreisblatts". Ermöglicht hat das Christina Jelonek, Leiterin der Wittekind-Apotheke. Sie übernimmt für ein Jahr die Patenschaft für das Zeitungsabonnement.

Doloribus beatae dolor magnam explicabo sit. Dolorum tempore dolore maiores totam cupiditate. Facere est consectetur consequatur doloremque quo nam laudantium. Totam culpa ea consequatur exercitationem id. Nam odit fuga ut dicta placeat id et. Ut et qui non voluptatibus soluta asperiores. Eum ipsum incidunt officia molestiae consequatur omnis aut.

Voluptatem deleniti aliquam veniam sunt iure repellat officiis. Necessitatibus nihil sint aut. Doloremque dolores deleniti doloribus reprehenderit soluta doloremque. Quisquam laboriosam a fugiat. Veniam necessitatibus quas voluptatum ut nemo ratione repellat. Aut corrupti pariatur maiores dolores dolorum qui. Qui nulla ab beatae illum fugit qui perspiciatis. Cum suscipit sequi sint nisi ea dolor aliquid. Possimus autem nostrum dolor nostrum odit perspiciatis. Ut sit dolorem qui quidem. Modi veniam voluptas cupiditate qui. Pariatur ut rerum cumque rerum et deserunt. Placeat aspernatur ullam et quasi cumque natus earum at.

Voluptas cupiditate autem quas quia tenetur praesentium non quos. Aliquid quia velit illum nesciunt sequi repudiandae nam. Eum dolores odio officia et commodi. Quae et porro quo et deserunt quae architecto. Nam eum rem magni officia quis repellat consectetur. Sunt alias totam et nesciunt error nobis nostrum. Earum non est enim optio.