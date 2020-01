Im Spiel der Fantasie kreiert die Künstlerin Ruth Packruhn ihre Bilder. Hier „Vor unserer Zeit“. Repro: Christa Bechtel

Ostercappeln. Zum neuen Jahr startet der Kulturring Ostercappeln (Kurios) wieder ganz engagiert in seine neuen Ausstellungen. Den Auftakt macht am Freitag, 24. Januar, 19 Uhr, Ruth Luyiga Packruhn, die unter dem Motto „Das Paradies“ (und die Begierde) einige ihrer Bilder in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz präsentieren wird.