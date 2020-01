Ostercappeln. Der Ostercappelner Karnevalsverein (OKV) mit Prinz Herbert I. Otten und Präsident Thomas Ruppel laden ein zur 60. Prunksitzung am Samstag, 18. Januar, in das Veranstaltungszentrum Schwagstorf. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

Die OKVer versprechen wieder ein Programm der Spitzenklasse. Für Höhepunkte werden Könner in der Bütt sorgen. Gäste in karnevalistisch bunten Kostümen und/oder Bemalung sind besonders willkommen. Aber auch ohne Verkleidung ist jeder willkommen. Vergnügliche Stunden in großer Runde dürften also garantiert sein.

Die Session 2019/2020

Den Abend im Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße gestalten in der Session 2019/2020 unter anderem die Roten Funken und die Juniorentanzgarde des OKV sowie ein Solofunkenmariechen. In die Bütt und auf die Bühne gehen am 18. Januar die Märchenerzähler, der "Pfundskerl" Kai Kramost und Sabine Hollefeld als Emma-

Die Besucher erleben zudem "Jörgs verrrückte Promiwelt". Wer noch Kondition hat,kann sich im Anschluss auf der Party mit Disckockey Marco bei der Kellen vergnügen.

Der Kartenvorverkauf läuft nach Auskunft des Vereins in diesem Jahr sehr gut. Es wurden mehr Tickets als 2019 nachgefragt. Wer sich noch eine Karte für den Abend im Vorverkauf sichern möchte, kann sich an die Telefonnummer 0178 4768122 (Hinrichsmeyer) wenden.

Weiter Infos auch online auf www.okv-ostercappeln.de.