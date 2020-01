Ostercappeln/Berlin. Prof. Dr. Winfried Hardinghaus, Ärztlicher Leiter der Palliativmedizin am Marienhospital in Osnabrück sowie Gründer der Palliativ- und Hospizinitiative Spes Viva, war jetzt zu Gast beim Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue. Der Bundespräsident dankte Hardinghaus für sein Engagement.

