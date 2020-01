Sternsinger sammeln in Schwagstorf und Venne mehr, als sie essen können CC-Editor öffnen

Erfolgreich unterwegs waren die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Marien in Schwagstorf und Venne. Foto: Stoll

Schwagstorf/Venne. Mehr als 5000 Euro haben die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Marien am Sonntag in Schwagstorf und Venne gesammelt. An Süßigkeiten gab es sogar einen Überschuss.