Venne. Die Kinder aus dem Kindergarten Venne, die nächstes Jahr zur Schule kommen, haben bei ihrem diesjährigen Weihnachtsbasar Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes wie Marmelade, eingelegte Gurken, Schals, Holzsterne und vieles mehr verkauft.

Ein Teil des Erlöses in Höhe von 250 Euro konnte nun noch kurz vor Weihnachten an die gemeinnützige GmbH Flugkraft. Foto-& Hilfsprojekt für Krebskranke aus Westrhauderfehn überreicht werden. Das Team von Flugkraft hilft schnell, unkompliziert und sehr diskret Familien mit an Krebs erkrankten Kindern, aber auch erwachsenen Krebspatienten. Eine wichtige Botschaft dabei:"Du bist nicht allein."



Besucherin zeigt Film

Bundesweit werden Kraftpakete mit besonderen, individuellen Geschenken für die ganze Familie verschickt, und mit Fotoprojekten und Workshops versuchen sie, Betroffenen das Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung wiederzugeben. Claudia Kuhlmann kam extra dafür in den Kindergarten Venne, um den Scheck entgegenzunehmen. Damit die Kinder besser verstehen konnten, was Flugkraft macht und für wen, zeigte sie einen Film, den sie für die Kindergartenkinder altersgerecht zusammengestellt hatte. Die Mädchen und Jungen sahen sich den Film sehr aufmerksam an und stellten danach viele Fragen.